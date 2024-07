Alfredo Pedullà ha svelato che il Milan sta per chiudere due colpi a rapida successione: Pavlovic e subito a ruota Emerson Royal.

Il Milan accelera e non conosce tregua sul mercato, esattamente come questo caldo che anticipa l’arrivo di agosto. La calma palesata nelle scorse settimane si sta tramutando in corsa per chiudere quanto prima due acquisti che, nell’economia della costruzione del gioco del nuovo Milan di Fonseca, sono decisamente molto importanti. Nelle ultime ore Pavlovic ha raggiunto il capoluogo lombardo per sostenere le visite mediche per il Milan, anticamera della firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi anni. Alfredo Pedullà, attraverso un post sul proprio profilo X, ha annunciato che il Milan si appresta a chiudere un secondo grande acquisto di mercato.

Pavlovic e Morata: i primi due acquisti

Alfredo Pedullà considera ormai fatto l’affare Pavlovic, ponendolo quasi sullo stesso piano di Morata che già da giorni ha firmato il suo legame con il Milan. Il serbo potrebbe raggiungere già nelle prossime ore il ritiro rossonero in America per conoscere i compagni e il mister, e iniziare a saggiare il suo credo tattico.

Emerson Royal

Emerson Royal e Fofana: due colpi in canna

Alfredo Pedullà riferisce che il Milan è in trattativa avanzata per Emerson Royal e che, a meno di clamorosi ribaltoni, sarà il terzino brasiliano a prendere il posto di Florenzi che, purtroppo, resterà a lungo diversi mesi per via dell’infortunio subito al ginocchio. Per Fofana, invece, il discorso è più articolato perché ancora non si vede il traguardo dell’intesa tra Monaco e Milan. Pedullà ha rivelato però che con un’offerta tra i 18 e i 20 più bonus l’intesa potrebbe essere trovata.

