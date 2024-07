Il Milan e il Tottenham sono sempre più vicini a trovare un’intesa per il passaggio di Emerson Royal in rossonero. Il punto sulla trattativa.

Nelle ultime settimane, il mondo del calcio italiano ha assistito a intensi movimenti di mercato, in particolare da parte del Milan, una delle squadre più titolate e seguite di tutta la Serie A. La necessità di rafforzare la rosa a disposizione dell’allenatore è diventata un’imperativa urgenza a seguito dell’infortunio di Alessandro Florenzi, elemento chiave della difesa rossonera. Tale evenienza ha spinto la dirigenza del club a concentrarsi con maggior vigore sul calciomercato, in particolare su Emerson Royal, difensore brasiliano attualmente in forza al Tottenham.

Un obiettivo chiamato Emerson Royal

Il Milan, desideroso di colmare il vuoto lasciato da Florenzi, si è lanciato all’assalto di Emerson Royal, considerato l’ideale per potenziare il reparto difensivo del Diavolo. Le caratteristiche tecniche e la versatilità di Emerson fanno di lui un elemento prezioso, capace di adattarsi al dinamico stile di gioco della Serie A, e il suo interesse a intraprendere questa nuova avventura in Italia non fa che accrescere l’entusiasmo attorno a questa potenziale trattativa.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Trattative in corso

Dopo un’offerta iniziale di 14 milioni di euro più eventuali 2 milioni di bonus, considerati però di difficile realizzazione, il Milan sembra aver compiuto un passo importante verso l’acquisizione del cartellino del giocatore. Il Tottenham, tuttavia, sembra non voler cedere facilmente, mantenendo salda la richiesta a 20 milioni di euro. Un vero e proprio braccio di ferro di mercato che lascia in sospeso l’esito della trattativa.

Il bisogno si fa urgenza

L’assenza forzata di Florenzi ha non solo liberato un posto nella lista UEFA del Milan ma ha anche trasformato il trasferimento di Emerson da desiderio a necessità. La rosa del Milan necessita di essere competitiva su tutti i fronti, sia in campionato sia nelle competizioni europee, e garantire un sostituto all’altezza è fondamentale per mantenere alti i livelli di prestazione.

