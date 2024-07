Mats Hummels torna di moda in orbita Milan: La Repubblica ha svelato del possibile intreccio di mercato che può portarlo in rossonero.

Nel mondo del calcio, il mercato estivo riserva sempre sorprese e trattative all’ultimo minuto. Tra i nomi che fanno più rumore in questa sessione di mercato c’è quello di Mats Hummels, ex difensore del Borussia Dortmund, ora svincolato e al centro di interessamenti da parte di importanti club italiani.

L’Interesse dei club italiani

Mats Hummels, con una carriera brillante alle spalle e ancora molto da offrire, è diventato un obiettivo prioritario per il Bologna. Il club emiliano, guidato dal dirigente Giovanni Sartori, ha espresso chiaramente il suo interesse per il giocatore tedesco. Nonostante ciò, Hummels sembra prendersi il suo tempo per decidere, spingendo il Bologna a valutare altre opzioni defensive. Tra queste, si fa il nome di Nehuen Perez dell’Udinese, a dimostrazione di una strategia di mercato attiva e variegata da parte dei rossoblù.

Giorgio Furlani

Il Milan in lizza

Anche il Milan appare molto attivo sul fronte mercato. La squadra allenata da Fonseca è alla ricerca di rafforzamenti in diverse posizioni dopo gli infortuni che hanno colpito elementi chiave della rosa come Sportiello e Florenzi. Se da un lato le trattative per Pavlovic, Scuffet ed Emerson Royal sembrano essere in fase avanzata, dall’altro il Milan non nasconde la necessità di rafforzare ulteriormente la squadra, con particolare attenzione al reparto difensivo. In questo contesto, il nome di Mats Hummels riacquista fascino e potrebbe rappresentare un’opzione concreta qualora le uscite di giocatori del calibro di Bennacer e Thiaw lasciassero spazio a investimenti di questa portata.

Strategie di mercato in atto

Oltre alla ricerca di un difensore di esperienza, il Milan sta sondando il mercato per rinforzare il centrocampo e l’attacco, con Fofana, Samardzic e Fullkrug tra i profili più caldi. Queste mosse dimostrano una volontà di rinnovamento e consolidamento della rosa, con lo sguardo fisso agli obiettivi di alta classifica per la prossima stagione.

Un mercato ricco di imprevisti

La situazione di Mats Hummels è emblematica della dinamica e dell’incertezza che caratterizzano il mercato dei trasferimenti. Club come il Bologna e il Milan sono chiamati a bilanciare i tempi e le esigenze della rosa con opportunità uniche come quella rappresentata da un giocatore del calibro di Hummels. L’esperienza e la qualità del difensore tedesco, capace di raggiungere la finale di Champions League con il Borussia Dortmund, lo rendono un obiettivo ambito, capace di incidere immediatamente sugli equilibri difensivi della squadra che riuscirà ad assicurarselo.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG