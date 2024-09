Fonseca, per superare questo momento di difficoltà, ha bisogno di alleati. Ecco chi nello spogliatoio del Milan è pronto a tendergli la mano.

Nelle ultime settimane, la squadra del Milan ha dovuto affrontare l’assenza di due giocatori chiave: Theo Hernandez e Rafael Leao. In questo contesto complicato, l’allenatore Paulo Fonseca si ritrova a dover ricercare nuovi elementi su cui poter fare affidamento per mantenere alta la competitività della squadra. Tra questi, Alvaro Morata emerge come un potenziale alleato prezioso. Nonostante l’incertezza sulla sua presenza in campo nel prossimo incontro con il Venezia, le sue prospettive di contributo nelle sfide imminenti, tra cui il match contro il Liverpool in Champions League e il derby, accendono le speranze. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della situazione in casa Milan.

La strategia difensiva di Fonseca

La difesa del Milan ha mostrato segni di fragilità, evidenziati dal numero di gol subiti nelle prime partite di campionato. In questo scenario, l’importanza di giocatori come Emerson Royal e Strahinja Pavlovic diventa cruciale. Emerson Royal, particolarmente apprezzato da Fonseca per la sua propensione offensiva, si è adattato alle richieste di un gioco più difensivo, mentre Pavlovic, grazie al suo contributo anche in fase offensiva, come dimostrato dal gol in occasione del match contro la Roma, diventa una figura chiave per la stabilità difensiva della squadra. La loro presenza e adattabilità ai bisogni tattici dell’allenatore confermano il loro ruolo centrale nel progetto rossonero.

Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic

Pulisic, l’ancora di salvezza in attacco

Di fronte alle difficoltà offensive evidenziate dall’infortunio di Morata e dalle prestazioni altalenanti di altri attaccanti come Luka Jovic e Samuel Chukwueze, Christian Pulisic si è rivelato un elemento di consistenza e affidabilità. La sua capacità di adattarsi a ruoli diversi in campo, unita alla sua costante disponibilità, lo ha reso un punto di riferimento indispensabile per l’attacco milanista. La sua contribuzione, non solo in termini di gioco ma anche di gol e assist, tiene accese le speranze di un reparto offensivo che attende il rientro in forma dei suoi pezzi da novanta.

Verso il futuro

Le sfide che attendono il Milan nei prossimi appuntamenti saranno un banco di prova sia per i giocatori che per l’allenatore Paulo Fonseca. La capacità di quest’ultimo di valorizzare le risorse a sua disposizione e di adattare le strategie in funzione delle assenze dimostrerà la sua abilità tattica e la sua leadership. Con il rientro previsto di giocatori chiave e l’apporto delle nuove leve, il Milan si appresta ad affrontare un periodo intensamente competitivo, con la chiara ambizione di superare le difficoltà attuali e rafforzare la propria posizione sia in campionato sia nelle coppe europee.

