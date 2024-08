Paulo Fonseca si aspetta ancora quattro colpi dal mercato. Tuttosport ha svelato le richieste avanzate dal mister al Milan.

Il mercato è decisamente entrato nel vivo. Agosto è arrivato da qualche giorno a bussare alla porta di ogni società di Serie, ricordando che tra due settimane tutto avrà nuovamente inizio. E’ tempo quindi di completare gli ultimi acquisti e completare le proprie rose. Non fa eccezione il Milan che, dopo aver chiuso gli affari Morata e Pavlovic, è intenzionato a chiudere altri colpi di mercato e accontentare Fonseca in merito alle richieste che ha avanzato al Club.

Le priorità di Fonseca

Entro ferragosto – scrive Tuttosport – Fonseca si aspetta di poter abbracciare altri due acquisti: Emerson Royal e Fofana. Per il primo siamo decisamente ai dettagli, il brasiliano del Tottenham è vicinissimo a vestire la maglia rossonera, tra il Milan e gli inglesi ballno 1-2 milioni. Discorso differente per Fofana per cui il Monaco si ostina a chiedere tanto, 35 milioni, nonostante la scadenza breve del contratto del francese. La sensazione è che a meno di 25 sarà difficile chiudere, ragion per cui il Milan dovrà alzare la sua attuale offerta di 17 più bonus.

Lazar Samardzic

Le altre piste

Le richieste di Fonseca non si limitano però ai soli Emerson Royal e Fofana. Il tecnico portoghese ha chiesto al club altri due profili: Abraham e Samardzic. Il Milan si è attivato per entrambi scontrandosi sul muro delle richieste di Roma e Udinese: 25 milioni. Il Milan tenterà nelle prossime settimane di affinare la distanza, magari con qualche contropartita ( vedi trattativa per Abraham ) e la cessione di qualche esubero per reperire nuove risorse.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG