Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante Chukwueze: offerta monstre in arrivo al Milan dalla Premier.

Il calciomercato è ricco di indiscrezioni, supposizioni e rumors. Alcuni di essi si realizzano, altri rimangono solo voci utili ad alimentare la fantasia dei tifosi. Dalla Spagna, in particolare da‘fichajes.net’, arriva una notizia di mercato che potrebbe senza dubbio turbare gli equilibri in casa Milan, soprattutto perché riguardante uno dei rossoneri apparsi più in condizione in questo precampionato.

Offerta monstre per Chukwueze

L’ex Villarreal ha vissuto una prima stagione col Milan senza spiccare più di tanto, senza dare risalto e valore al ricco investimento fatto dal Club, il maggiore della campagna acquisti della passata stagione. Il cambio in panchina, l’avvicendamento tra Pioli e Fonseca, ha certamente giovato a Chukwueze. Per stessa ammissione del nigeriano, quest’anno dovremo prepararci ad ammirare un giocatore nuovo. Talmente nuovo che potremmo vederlo con un’altra casacca. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, l’Everton avrebbe messo nel mirino l’ala rossonera, pronto a versare tra i 45 e i 50 milioni nelle casse del Milan per portarlo in Premier.

Samuel Chukwueze

Tra fantasia e realtà

Chiaro è che se davvero arrivasse un’offerta di tale portata per Chukwueze, il Milan quantomeno la valuterebbe con grande attenzione. Al momento però, giusto sottolinearlo, non c’è nulla oltre la mera indiscrezione. Il nigeriano è anzi uno dei gioielli sui quali il Milan intende puntare per una stagione importante, al punto che Fonseca sta riflettendo ad un cambio modulo che possa favorire un maggior minutaggio di Chukwueze. L’idea potrebbe essere spostare al centro Pulisic e farlo agire da 10, affiancandolo sulle ali da Leao e appunto del nigeriano.

