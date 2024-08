Dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione decisamente forte, possibile scambio tra Milan e Manchester United: Loftus-Cheek in Premier, Maguire in rossonero.

Il calciomercato è ricco di indiscrezioni, supposizioni e rumors. Alcuni di essi si realizzano, altri rimangono solo voci utili ad alimentare la fantasia dei tifosi. Dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione destinata a far molto rumore, perché coinvolge due grandi club e nel dettaglio due giocatori dal curriculum decisamente importante. Il sito internet 3addedminutes.com riporta infatti che il Milan e il Manchester United potrebbe dare vita a un clamoroso scambio di mercato.

Scambio Loftus-Cheek Maguire

Il sito di informazione inglese riporta di una possibile strategia di mercato messa in atto dal Manchester United e dal Milan. In particolare si legge che i due club potrebbe accordarsi per un clamoroso scambio di mercato che preveda l’approdo di Maguire in rossonero, sacrificando Loftus-Cheek che, a distanza di un anno, farebbe così ritorno in Premier. Operazione descritta dai colleghi come win-win, cioè capace di accontentare le necessità di mercato di entrambe le squadre, ed anche di entrambi i calciatori. Maguire potrebbe infatti ritrovare slancio nel Milan, e il Manchester United trovare il centrocampista dal fiuto gol che tanto cercava sul mercato.

Ruben Loftus-Cheek

Loftus-Cheek resta al Milan

L’indiscrezione è senza dubbio forte, potente da un punto di vista giornalistico. I fatti però, al momento, non evidenziano la possibilità che il centrocampista inglese possa lasciare il Milan. Il giocatore, al suo primo anno in rossonero, ha fatto molto bene dando saggio per buona parte della stagione di qualità assolutamente di prim’ordine. Difficile, se non impossibile, vederlo lontano dal Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG