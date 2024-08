Il Milan continua il pressing pe Abraham, richiesto da Fonseca. Sul banco tre contropartite proposte alla Roma. Il punto della trattativa.

Nell’ambito frenetico del calciomercato, il Milan mostra un’attiva partecipazione alla ricerca di rinforzi per la propria squadra. Una delle figure chiave in questo processo è Tammy Abraham, l’attaccante inglese di proprietà della Roma, che si profila come principale obiettivo dei rossoneri. La necessità di rafforzare l’attacco, affinché possa competere ai massimi livelli nella prossima stagione, spinge il club milanese a considerare seriamente l’acquisto di Abraham, le cui prestazioni passate ne fanno un candidato ideale per arricchire la rosa guidata da Fonseca. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha analizzato la situazione relativa all’attaccante giallorosso, svelando ulteriori dettagli sul suo futuro.

Il Milan offre tre giocatori

Il Milan vorrebbe sfruttare a proprio favore che al Roma ha bisogno di liberarsi di Abraham, soprattutto dopo aver ingaggiato Dovbyk dal Girona. Inoltre l’inglese ha già espresso pensiero favorevole ad accettare il Milan, vedendo nel Club di Via Aldo Rossi un’ottima opportunità per la propria carriera. Ecco che, in questo contesto, la squadra mercato rossonera non intende svenarsi e versare nelle casse del club capitolino i 25-30 milioni che richiedere per Abraham. Motivo in più per voler concludere l’operazione magari con l’aggiunta di qualche contropartita. In prima battuta – scrive Il Corriere dello Sport – il Milan ha offerto Jovic, poi Saelemaekers e Okafor.

Daniele De Rossi

La scelta di De Rossi

De Rossi, tra i nomi proposti, ha una preferenza molto chiara: Calabria. Preferenza in funzione dell’idea di rafforzarsi sulle fasce, aspetto su cui il tecnico giallorosso punta molto per la prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive in tal sens, anche se la sensazione è che si possa trovare una soluzione che risolva le necessità di entrambe.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG