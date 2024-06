Fonseca avrebbe chiesto Tiago Santos come rinforzo in difesa. Moncada studia l’offerta per regalare il terzino all’allenatore.

Il Milan si appresta ad accogliere quella che potrebbe essere una delle prime richieste di mercato del suo probabilmente futuro allenatore, Paulo Fonseca. Con il suo arrivo ormai dato per imminente, si inizia a delineare anche la strategia di calciomercato che il tecnico portoghese intende intraprendere per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Tra le priorità sembra esserci l’acquisto di un terzino destro, e nonostante i rumors avessero spesso accostato il Milan a Emerson Royal del Tottenham, sembra che Fonseca abbia in mente un altro nome, uno che conosce molto bene: Tiago Santos.

La strategia di Moncada e l’interesse per Tiago Santos

Il lavoro dietro le quinte per portare al Milan il terzino del Lille, Tiago Santos, sembra già iniziato. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il direttore tecnico dei rossoneri, Geoffrey Moncada, insieme a Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani, sta preparando l’offerta da presentare al club francese. Il trasferimento, anche se ancora in fase di elaborazione, si configura intorno a cifre piuttosto concrete: 10 milioni di euro come base fissa, a cui si aggiungerebbero poi 2 o 3 milioni di euro in bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita da concordare con il Lille. Questa operazione dimostra l’intenzione del Milan di soddisfare le richieste del suo nuovo tecnico, cercando di assicurarsi un giocatore valutato come ideale per rafforzare il proprio reparto difensivo.

Un rinforzo strategico per la difesa

L’interesse del Milan per Tiago Santos non è casuale. Considerando l’esperienza e la familiarità di Fonseca con il giocatore, risalente al loro tempo condiviso in passato, il tecnico vede in Santos il terzino destro capace di apportare un contributo significativo sia in fase difensiva che offensiva. La sua versatilità, abbinata a una consolidata esperienza in una lega competitiva come quella francese, lo rende un candidato ideale per inserirsi nel progetto tecnico del Milan. Acquistare un giocatore che Fonseca conosce bene e stima, potrebbe significare una più rapida adattabilità al sistema di gioco e allo spogliatoio rossonero.

L’eventuale arrivo di Tiago Santos al Milan sarebbe il primo tassello di una campagna acquisti estiva che si preannuncia molto attiva per i rossoneri, con l’obiettivo di consolidare la squadra a disposizione di Fonseca e puntare a traguardi ambiziosi sia in Italia che in Europa. Ora resta da vedere se l’offerta preparata da Moncada e il suo team sarà sufficiente per convincere il Lille a lasciar partire il suo terzino destro, ma quello che è chiaro è che il Milan è pronto ad aprire una nuova pagina della sua storia sotto la guida di Paulo Fonseca, iniziando dal rinforzo delle proprie fasce difensive.

