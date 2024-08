Paulo Fonseca ha commentato la sconfitta in trasferta sul campo del Parma, elencando cosa non ha funzionato.

Il Milan perde al Tardini di Parma 2-1. Paulo Fonseca, nel post gara, ha commentato la sconfitta senza nascondersi. Il mister non si è limitato ad assumersi le responsabilità della debacle, ma ha anche elencato le cose che non hanno funzionato.

Colpa di Fonseca

“Devo dire che sono sempre il principale responsabile per quello che succede con la squadra, mi assumo la responsabilità e non voglio sottrarmi a questo. Mi sembra però chiaro che ci sia un problema collettivo di atteggiamento difensivo e di aggressività. Poi si guarda solo il difensore, ma i difensori soffrono tanto per la facilità con cui giocano gli altri”.

Noah Okafor

La prestazione

“Mi dispiace per i tifosi che sono stati qui in grande numero e meritavano un altro atteggiamento della nostra squadra. Mi assumo le mie responsabilità e penso che abbiamo sbagliato difensivamente, individualmente e collettivamente. Non possiamo cominciare e prendere gol alla prima situazione. È chiaro che abbiamo un problema difensivo perché offensivamente la squadra crea”.

Le differenze con il precampionato

“Difficile da spiegare. È sempre più motivante giocare col Barcellona e il Real Madrid. In questa partita dovevamo essere più aggressivi e dovevamo lottare insieme, cosa che non abbiamo fatto. Nel pre-campionato abbiamo fatto tante cose buone ed è difficle da spiegare perché in settimana abbiamo preparato bene la partita. Poi arriva il giorno e prendiamo subito gol e diventa subito difficile per la squadra”.

