Le pagelle del Milan dopo la sconfitta di misura a Parma. Squadra spaccata in due, molti errori in costruzione. Voti bassi per una squadra imbarazzante.

Nella recente sfida calcistica che ha visto Parma e Milan fronteggiarsi sul campo, il risultato ha sorriso ai padroni di casa con un finale di 2-1. Una partita che ha messo in luce le criticità di una formazione rossonera che sembra aver perso la bussola, soprattutto in fase difensiva. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le prestazioni individuali dei giocatori scesi in campo per il Milan, guidati da Paulo Fonseca.

Analisi del portiere e della difesa

Maignan, estremo difensore dei rossoneri, ha dimostrato di non avere responsabilità sui gol subiti, mantenendo una certa solidità con interventi decisivi durante il primo tempo, inclusa una parata notevole. La sua valutazione è quindi di 6,5.

La situazione si fa critica analizzando il reparto difensivo, a partire da Calabria che merita un sonoro e severo 4. Il giocatore ha mostrato difficoltà fin dai primi minuti, non riuscendo a contenere gli avversari e risultando spesso superato. Sostituito nel secondo tempo da Emerson Royal, che non ha saputo migliorare la situazione, riceve un 4,5. Sia Tomori che Pavlovic, con valutazioni di 5,5, hanno avuto momenti di difficoltà, nonostante tentativi sporadici di riscatto. Theo Hernandez risente particolarmente della giornata no, con una valutazione di 4,5 che sottolinea una prestazione sottotono, marcata da errori e leggerezze difensive.

Strahinja Pavlovic

Prestazione del centrocampo e attacco

Dirigendo lo sguardo verso il centrocampo, Reijnders riesce a distinguersi con un 6, grazie a sprazzi di dinamicità e a un tiro che colpisce la traversa. Musah, invece, si fa valere come migliore in campo per il Milan, con una valutazione di 6,5, evidenziando la sua prontezza e capacità di recupero. In attacco, Pulisic si segnala per il gol del momentaneo pareggio, ricevendo un 6. La sua prestazione crescente nel secondo tempo ha portato un barlume di speranza per i rossoneri. Loftus-Cheek e Okafor, con valutazioni rispettivamente di 5 e 5,5 non riescono a imprimere il proprio marchio sulla partita, mostrando una certa inconsistenza. In particolare, Okafor risulta poco incisivo e assente nelle azioni di rilievo. Leao risulta uno dei più deludenti, con un 4,5, vista la sua incapacità di sfondare la difesa avversaria e la mancanza di precisione e determinazione nei suoi tentativi.

Valutazione dell’allenatore

Paulo Fonseca si trova sotto la lente di ingrandimento con un voto di 4,5. La sua guida tattica è stata messa in discussione a causa di una fase difensiva carente e di un’organizzazione di gioco che lascia molto a desiderare, evidenziando una squadra che sembra lottare con se stessa.

Conclusione

La prestazione del Milan contro il Parma getta ombre sulla capacità della squadra di tenere il passo con le aspettative. La necessità di una riflessione profonda e di correzioni immediate è palpabile, soprattutto in vista dei prossimi impegni che non concederanno margini di errore. La sfida del Parma diventa quindi un campanello d’allarme per Fonseca e i suoi uomini, che dovranno rapidamente trovare la formula per ritrovare equilibrio e convinzione.

