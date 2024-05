I dirigenti rossoneri stanno ultimando le negoziazioni con l’allenatore portoghese tanto che si pensa che l’annuncio possa arrivare nei prossimi giorni.

Il nuovo allenatore del Milan quasi sicuramente sarà Paulo Fonseca: non resta che attendere pochi giorni per averne la certezza.

I dettagli

Sì perché secondo il Corriere dello Sport l’entourage dell’ex Roma è in contatto continuo con Moncada, Ibrahimovic e Furlani tanto che l’annuncio ufficiale sarebbe atteso per la prossima settimana. Per il tecnico è pronto un biennale con opzione per il terzo anno con ingaggio di 2,5 milioni a stagione più bonus che lo fanno arrivare a 3.

Zlatan Ibrahimović

Perché il Milan tra tante offerte

Il portoghese è libero contrattualmente visto che ha scelto di non rinnovare il vincolo che lo lega al Lille fino al prossimo giugno; rifiutata anche la corte del Marsiglia che gli offriva più dei rossoneri. Fonseca è stato convinto dal blasone del Milan e dalla possibilità di guidare la squadra in Champions League ma in realtà la scintilla con i dirigenti è scoccata subito per via di convergenza di vedute su mercato e idee di calcio.

Le prossime mosse

Inutile sottolineare come la piazza si aspettasse un tecnico di altra caratura: insomma l’allenatore dovrà guadagnarsi sul campo la fiducia dei tifosi del Milan. Il club proverà a sostituire Giroud e Kjaer con giocatori di livello ma l’organico probabilmente sarà ritoccato anche sulla fascia destra; si spiega così l’interesse (e anche qualcosa di più, per la verità) per Emerson Royal.

L’articolo Milan-Fonseca: è amore per diverse ragioni, lo stesso non si può dire per la piazza proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG