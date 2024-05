I dirigenti rossoneri non hanno ancora deciso su quale centravanti puntare per le prossime stagioni: l’olandese convince quasi appieno.

Il Milan comprerà sicuramente un nuovo numero 9 che si spera possa sostituire degnamente Olivier Giroud non solo nella prossima stagione ma anche più in là nel tempo.

Il “casting”

Joshua Zirkzee al momento è uno dei primi della lista degli obiettivi dei dirigenti rossoneri; dietro di lui ci sono Serhou Guirassy e Jonathan David, gli unici acquistabili ad un prezzo non così alto. Il guineano ha una clausola di 17,5 milioni di euro ed il secondo ha il contratto in scadenza nel 2025 oltre ad essere stato allenato finora da Fonseca, molto probabilmente il prossimo allenatore del Milan. Gyokeres e Sesko potrebbero già essere fuori budget.

Jonathan David

Pro e contro del bolognese

L’attaccante olandese costa 40 milioni più ingenti commissioni: il prezzo è uguale per tutti e quindi per spuntarla sulle avversarie servono argomenti convincenti con lui e con il suo entourage. La Gazzetta dello Sport va oltre e si focalizza su aspetti di campo: Leao, Pulisic ed anche Okafor potrebbe giovare del suo essere un centravanti atipico, che spazia molto e che non staziona spessissimo nell’area di rigore avversaria. Qui arrivano le possibili dolenti note, questa infatti è una caratteristica anche del portoghese: i rossoneri potrebbero soffrire a sbloccare le gare chiuse. Altro motivo su cui riflettere è la fase realizzativa dell’ex Bayern Monaco: ha segnato 11 reti in questa stagione, questo è anche il suo record, al Milan servirebbe un giocatore in grado di farne almeno 20.

