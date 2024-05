Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi fa un bilancio complessivo della stagione appena conclusa.

Gianluca Rocchi ha analizzato a DAZN il rendimento degli arbitri italiani in questa stagione. “La stagione è stata lunga e complessa, ma siamo contenti soprattutto perché alla fine i risultati del campo sono quelli che hanno portato le società ad avere quello che dovevano avere. Non abbiamo mai messo mano su un risultato, ed è la cosa più importante: c’è sempre la paura di arrivare alla giornata finale e commettere errori che possano incidere su qualche risultato. Cosa che oggi, grazie a prestazioni di livello, non abbiamo fatto”.

Var

Sul V. A. R.

“Dobbiamo migliorare delle cose sul VAR, che è uno strumento straordinario. Toglierlo e fare un passo indietro sarebbe una follia. Ma è uno strumento che nasce a supporto dell’arbitro e non dobbiamo abusarne. Abbiamo avuto un momento, tra dicembre e gennaio, nel corso del quale abbiamo utilizzato il VAR in maniera non corretta”.

L’ammissione

“Siamo stati in difficoltà soprattutto sui falli che portavano a un gol. Per esempio l’episodio in Lecce-Milan (gol annullato a Piccoli che avrebbe consegnato la vittoria ai padroni di casa, ndr) ci ha creato un abbassamento della soglia e dei problemi: per riportare la soglia di intervento alta servono due mesi perché devi riadattarti: se fai una settimana in un modo e una in un’altra poi nessuno ci capisce niente. Per riportare la linea al punto giusto, e secondo me abbiamo terminato come dovevamo fare, è stato un percorso difficile”.

