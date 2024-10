Occorre un deciso cambio di passo in casa Milan. Fonseca ha indicato la strada maestra ai calciatori che ora sono chiamati a dare risposte.

Nel cuore della fase cruciale della stagione, il Milan affronta un periodo di definizione del suo cammino in campionato e nelle competizioni europee. In quest’ottica, le parole di Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, risuonano come un chiaro appello al senso di responsabilità, aggressività e coesione della sua squadra.

Con la sfida all’Udinese all’orizzonte, l’allenatore portoghese non si tira indietro nel richiamare i suoi giocatori a un impegno totale, sottolineando l’importanza di queste qualità, finora espresse al meglio solamente nel derby contro l’Inter.

Assenze e scelte tecniche

La formazione che scenderà in campo dovrà fare i conti con l’assenza di giocatori chiave come Theo Hernandez, fuori per squalifica, e potenzialmente anche Rafael Leao, la cui presenza è incerta e oggetto di valutazione tecnica tra lui e Okafor. Queste circostanze richiedono decisioni significative da parte di Fonseca, che potrebbero influenzare non solo l’imminente match ma anche la strutturazione della squadra per le sfide future, inclusa quella di Champions League contro il Club Brugge.

La chiamata di Fonseca

Fonseca è stato categorico: per superare il difficile momento, caratterizzato dall’amaro ricordo della sconfitta con la Fiorentina, servirà un Milan aggressivo, responsabile e unito. L’importanza di queste caratteristiche è stata evidenziata come fondamentale non solo per la singola partita ma come atteggiamento costante necessario per raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati.

Paulo Fonseca

Il primato della squadra

Nell’ambito della conferenza, Fonseca ha ribadito un concetto fondamentale: nessun giocatore è più importante del Milan. Questa filosofia viene utilizzata per gestire l’intera rosa, dimostrando come errori individuali, evidenziati anche dalle recenti prestazioni difensive non all’altezza, abbiano conseguenze nella selezione dei giocatori. La gestione di Fikayo Tomori, criticato per le sue ultime uscite, e la possibile sostituzione con Strahinja Pavlovic ai fianchi di Matteo Gabbia, evidenziano una strategia chiara di accountability all’interno del gruppo.

LEGGI ANCHE Milan, ecco il bomber per la prossima stagione: lo “consiglia” Paolo Maldini

Leggi l’articolo completo Milan, Fonseca ha chiesto il cambio di passo: le mosse del tecnico, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG