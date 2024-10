Il portoghese ha fissato i capisaldi per la risalita analizzando e correggendo quanto è mancato alla squadra tra Leverkusen e Firenze

Il Milan guidato dall’allenatore portoghese Paulo Fonseca si trova in un momento cruciale della stagione.

Dopo un avvio con alcuni alti e bassi che hanno portato a risultati non completamente soddisfacenti, Fonseca ha deciso di rivolgersi ai suoi giocatori con un messaggio chiaro e motivante: l’obiettivo è rivolgersi verso il futuro, lasciando alle spalle gli errori commessi fino ad ora per concentrarsi sul migliorare e conseguire risultati più significativi.

La fiducia incondizionata della società

Nonostante le difficoltà iniziali, la dirigenza del Milan ha deciso di confermare la sua piena fiducia in Paulo Fonseca. La dedizione e la visione dell’allenatore sono stati elementi chiave nella decisione di mantenere saldo il comando. Senza prendere in considerazione un possibile cambio al timone, la società ha deciso di dare a Fonseca il tempo necessario per trasformare la squadra secondo la sua visione, aspettandosi una ripartenza vigorosa e priva di errori già commessi.

Tra rientri e aspettative

Il ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle squadre nazionali sembra aver portato alcune buone notizie per Fonseca e la squadra. Con la rosa praticamente al completo, eccezion fatta per alcuni lungodegenti, l’ottimismo per una ripresa immediata è tangibile. Paulo Fonseca spera che la squadra possa ora esprimere appieno il suo valore, correggendo le lacune difensive e offensive che hanno caratterizzato le prestazioni fino a questo momento della stagione.

Nessuna variazione di modulo

Fonseca ha ribadito la sua fiducia nel modulo 4-2-3-1, un sistema di gioco che, a suo avviso, si adatta perfettamente alle caratteristiche della sua squadra. Il tecnico portoghese conta su elementi chiave come Maignan, Gabbia, Fofana, Pulisic, Morata e Leao per ottenere il massimo rendimento e spera nel ritorno in campo di Theo Hernandez, dopo la squalifica, per rafforzare ulteriormente la squadra.

Continuità e fiducia nel futuro

Fonseca ha deciso di mantenere anche la routine di non richiedere il ritiro nel centro sportivo la notte precedente le partite, optando per una maggior fiducia nei suoi giocatori e nella loro professionalità. Questa decisione riflette la filosofia di Fonseca di costruire un ambiente di lavoro basato sulla responsabilità individuale e la motivazione a dare il massimo in ogni occasione.

In conclusione, sebbene il cammino finora non sia stato privo di difficoltà, l’atteggiamento positivo e proattivo di Paulo Fonseca dimostra una leadership convinta che può guidare la squadra al superamento delle sfide future. Con la fiducia incondizionata della società e la determinazione dei giocatori, il Milan si prepara ad affrontare le prossime partite con rinnovato vigore, mirando a una risalita significativa in classifica.

