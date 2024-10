La gestione di Fonseca torna sul banco degli imputati. I suoi numeri sono eloquenti: ha fatto peggio di Pioli e Garcia.

Nelle ultime settimane, il mondo del calcio italiano è stato testimone di un andamento altalenante del Milan, che sotto la gestione del tecnico portoghese Paulo Fonseca sembra aver incontrato numerose difficoltà, culminate nell’ultimo incontro in cui i rossoneri hanno perso per 0-2 contro il Napoli guidato da Antonio Conte.

Questo risultato ha suscitato diverse reazioni e analisi circa il percorso del Milan in questa stagione, ponendo Fonseca nuovamente sul banco degli imputati. Il portoghese è ora nell’occhio del ciclone ed emergono scenari davvero inaspettati e sorprendenti.

La reazione di Fonseca

Nonostante i risultati poco incoraggianti, Paulo Fonseca, nel post-partita, ha mantenuto un atteggiamento positivo, dichiarando di vedere una squadra in crescita e ancora in lizza per il titolo di campione d’Italia. Queste dichiarazioni, seppur ottimistiche, paiono scontrarsi con le statistiche e con l’opinione pubblica, che all’unisono esprimono dubbi sull’effettiva competitività del Milan per le vette del campionato. La gara di ieri ha infatti mostrato limiti di rosa davvero evidenti, l’impegno e la voglia di sovvertire le sorti sul verde di San Siro ono state senza dubbio ammirevoli e degne di nota ma, per vincere il campionato o anche solo per qualificarsi alla prossima Champions, non è davvero sufficiente.

Una gestione sotto esame

Da quando Paulo Fonseca ha assunto la guida tecnica del Milan, i risultati ottenuti dopo dodici partite, tra campionato di Serie A e Champions League, mostrano una squadra che ha perso cinque volte. Differente era il panorama nella stagione precedente sotto la guida di Stefano Pioli – ricorda SportMediaset – che dopo nove giornate di campionato aveva accumulato 21 punti, ben 7 in più rispetto ai 14 del Milan attuale, e la distanza dalla vetta della classifica era di soli un punto, contro gli attuali 11 punti di distacco dal Napoli capolista. Il confronto con le stagioni passate evidenzia una regressione nelle prestazioni dei rossoneri. Sia Stefano Pioli che Rudi Garcia, nell’arco temporale equivalente, avevano fatto registrare performance migliori, con quest’ultimo che, nella scorsa stagione alla guida del Napoli, aveva totalizzato 17 punti e si trovava a soli 3 punti dalla cima della classifica. Questo dettaglio fa riflettere sulla tolleranza della dirigenza milanista nei confronti di Fonseca, considerando che Garcia fu esonerato da Napoli in condizioni simili.

Paulo Fonseca

Cosa aspettarsi in futuro da Fonseca e dal Milan?

Con una situazione che appare critica, gli appassionati e gli addetti ai lavori si interrogano sul futuro del Milan sotto la guida di Fonseca. La discrepanza tra l’attuale rendimento della squadra e le ambizioni di inizio stagione sollecita una riflessione approfondita sulla gestione tecnica e sulle strategie da adottare per invertire la rotta. La domanda che si pongono molti è se Fonseca riuscirà a trasformare le sfide attuali in opportunità di crescita per il Milan o se la storia recente di allenatori esonerati dopo un avvio deludente si ripeterà.

LEGGI ANCHE Il Milan “lascia solo” Fonseca, la scelta fa discutere: ecco cosa è successo

Leggi l’articolo completo Milan, Fonseca ha fatto peggio di Pioli e Garcia: il dato da “profondo rosso”, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG