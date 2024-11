Il portoghese conosce già bene il giovanissimo giocatore ed ha fatto delle richieste precise alla dirigenza. Ecco chi è e la strategia rossonera per arrivarci.

Nel mondo del calcio a tratti emergono talenti in grado di attirare da subito l’attenzione dei grandi club europei, e la storia di questo giovanissimo centrocampista non fa eccezione. A soli 17 anni non solo balza agli occhi per le sue prestazioni in campo ma anche per la sua vita fuori, bilanciando il calcio professionistico con lo studio.

Questo articolo vuole esplorare il suo mondo, le sue caratteristiche come giocatore e la possibile mossa del Milan per assicurarselo, con Paulo Fonseca, che già lo conosce, come possibile jolly nella trattativa.

La stella emergente

Da quando è stato inserito nella lista degli 80 giovani più forti al mondo dalla Gazzetta dello Sport il giovane ha continuato a dimostrare il suo valore come centrocampista centrale. Le sue abilità in campo vanno dalla capacità di intercettare e recuperare il pallone fino alla precisione nell’impostazione, dimostrandosi un giocatore versatile che sa destreggiarsi sia in difesa che nel costruire il gioco. È stato accostato a figure già affermate come Adrien Rabiot e ha già dato prova delle sue capacità anche coi riflettori addosso nel match del suo Lille lo scorso ottobre vinto contro il Real Madrid in Champions League, giocando una partita che lo ha messo in vetrina con sguardo verso i grandi club, Milan compreso.

Un gioiello per il Milan

Il Milan però si è interessato al talento di Ayyoub Bouaddi ben prima che diventasse noto ai più, tentando di acquistarlo già tra gennaio e l’estate del 2024, senza successo sfruttando anche l’intuizione di Paulo Fonseca che lo lanció tra i grandi a Lille. La sua valutazione, ora giá stimata tra i 25 e i 30 milioni, potrebbe aumentare nei prossimi mesi vista la sua crescita esponenziale e il fatto che a soli 17 anni sia già stato convocato nell’Under 21. In questo contesto, il Milan considera il giovane francese come una pedina fondamentale per rafforzare il centrocampo e potrebbe fare affidamento sulle precedenti relazioni con il Lilla (grazie a trasferimenti passati come Leao e Maignan e all’ex Paulo Fonseca) per facilitare la trattativa.

Paulo Fonseca

L’asso nella manica: Paulo Fonseca

Paulo Fonseca, attuale allenatore del Milan, ha già lavorato con Bouaddi al Lilla, contribuendo significativamente al suo lancio nel mondo del calcio professionistico. La sua familiarità con il talento di Bouaddi e la possibilità di riaverlo sotto la sua guida a Milanello rappresentano un vantaggio non trascurabile per il club rossonero. Fonseca potrebbe rivelarsi la carta segreta per superare la concorrenza e portare a casa il giovane talento, più probabilmente nella prossima finestra di mercato estiva.

