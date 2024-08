Il regista francese ha pochissime chance di rientrare nel progetto rossonero: il nuovo allenatore vuole giocatori con altre caratteristiche.

L’avventura al Milan di Yacine Adli sembra avvicinarsi a una svolta decisiva. Nonostante il suo desiderio di restare a far parte del club rossonero, pare proprio che si vada verso un addio.

La situazione

Il francese già molte volte è stato in procinto di lasciare Milano perché non nelle grazie dell’allenatore: l’anno scorso riuscì miracolosamente a convincere Pioli a dargli una chance, la sfruttò e fu riconfermato, ma quest’anno sembrano non esserci spiragli. Il rifiuto di una proposta dall’Arabia Saudita da parte di Adli evidenzia la sua speranza di rimanere ancorato a realtà calcistiche europee di primo piano.

Yacine Adli

Gli scenari

Ultimamente qualche club di Premier League ha mostrato segnali d’interesse nei confronti dell’ex Bordeaux. Oltre al Brentford, squadre come il Leicester e il Nottingham Forest hanno manifestato curiosità nei confronti del giovane centrocampista, chiedendo informazioni al Milan.

La decisione del club

Il futuro di Yacine Adli si complica seriamente perché secondo Calciomercato.com c’è la prospettiva che resti fuori dalla lista per la Serie A. Valutato intorno ai 14 milioni di euro, o forse qualcosa in meno, Adli potrebbe trovare nella Premier League il palcoscenico ideale per dimostrare il suo valore. Il Milan cerca giocatori diversi per la mediana: nei prossimi giorni ci sarà un faccia a faccia con l’agente del francese per capire meglio la situazione.

