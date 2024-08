Il centravanti inglese è in attesa di conoscere il proprio futuro ma non è detto che debba lasciare la capitale.

Il Milan non vuole accontentarsi per l’attacco di Alvaro Morata: i rossoneri hanno già in rosa anche Luka Jovic ma cercano un terzo centravanti. Questo deve avere caratteristiche da numero 9 autentico, lo spagnolo infatti è più un giocatore che cuce il gioco dialogando con esterni e centrocampisti.

L’obiettivo

Tammy Abraham rappresenta la prima scelta per il tecnico Paulo Fonseca in questo senso. Le caratteristiche dell’inglese, che combina forza fisica a una notevole tecnica individuale, rappresentano esattamente quello che il Milan cerca per potenziare ulteriormente il proprio reparto avanzato. L’inglese è reduce da una stagione con pochissime presenze per via dell’infortunio al ginocchio subìto a metà 2023; come se non bastasse, la Roma ha comprato Dovbyk e lui non è più la prima scelta in avanti.

Tammy Abraham

L’ostacolo

Nonostante l’interesse marcato, la strada che porta a Abraham è tutt’altro che sgombra. La concorrenza di alcuni club inglesi, tra cui l’Everton e il Leicester, rappresenta il principale ostacolo per il Milan. Questi club, con il loro potere economico e la prospettiva di giocare nel campionato più ricco e seguito al mondo, potrebbero complicare non poco l’intesa. La Gazzetta dello Sport evidenzia come questa concorrenza possa diventare un fattore determinante nello sviluppo della trattativa. Al momento non filtrano altri obiettivi per l’attacco rossonero; Lukaku sembra diretto a Napoli mentre Fullkrug è andato al West Ham.

