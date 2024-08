I rossoneri non hanno ancora un secondo portiere visto che l’ex Atalanta starà fuori diversi mesi: non è scontato che ci sia un acquisto.

La tournée americana per il Milan è stato molto positiva nonostante gli infortuni di due elementi preziosi: Alessandro Florenzi e Marco Sportiello. Le loro assenze hanno innescato una serie di mosse strategiche per il club rossonero in vista della prossima stagione.

Sfortuna

Il jolly difensivo ha subìto un serio problema al ginocchio, mentre l’estremo difensore si è infortunato alla mano. Questi eventi hanno spinto il club a muoversi rapidamente sul mercato per trovare soluzioni alternative: praticamente fatto l’acquisto di Emerson Royal sulla fascia (forse sarebbe arrivato lo stesso), per il portiere la situazione è ancora in evoluzione.

Alessandro Florenzi

Mercato in movimento

Il Milan sta valutando la possibilità di ingaggiare Simone Scuffet del Cagliari; tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, le discussioni sul trasferimento dell’ex Udinese si sarebbero raffreddate, non tanto per questioni legate alle condizioni della trattativa, ma a causa della sorprendente crescita di Lorenzo Torriani.

L’emergere di un giovane talento

Il giovane portiere classe 2005 ha potuto mostrare il suo valore nelle amichevoli disputate in assenza del titolare Maignan e del secondo portiere Sportiello. Le sue performance eccezionali non sono passate inosservate, tanto da ricevere elogi da parte del tecnico e attirare l’attenzione del club. Torriani quindi potrebbe presto ritrovarsi a far parte della rosa della Prima Squadra del Milan in modo più stabile.

