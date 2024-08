I nerazzurri sono molto vigili sul giovane talento italiano e da Padova arrivano voci autorevoli che si sbilanciano.

L’Inter ancora non ha scelto su quale difensore centrale puntare per sopperire alla lunga assenza di Tajon Buchanan che starà ai box almeno fino ad ottobre per una frattura della tibia. Giovanni Leoni, baluardo difensivo della Sampdoria è tra coloro che hanno catturato le attenzioni dei nerazzurri.

Le voci dal Padova

Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Padova con un passato anche all’Inter, si è recentemente espresso riguardo al futuro di Giovanni Leoni, mettendo in luce l’interesse marcato dei nerazzurri per il difensore. Durante un’intervento a PadovaSport.tv, Mirabelli ha rivelato: “Sono molto interessati. Ho parlato con loro di recente, stanno cercando un accordo con la Sampdoria“. Questo interesse da parte dell’Inter non solo rappresenta una potenziale opportunità di crescita per Leoni ma segnala anche un possibile vantaggio economico per il Padova, che potrebbe beneficiare di una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Piero Ausilio

Il punto di vista della Sampdoria

Dall’altra parte, il direttore sportivo della Sampdoria, Pietro Accardi, ha condiviso le sue riflessioni sul possibile trasferimento. “Se dipendesse da noi vorremmo non venderlo“, ha affermato il dirigente, evidenziando il desiderio del club di mantenere almeno per un altro anno il talento difensivo. Nonostante l’evidente riluttanza a lasciar partire Leoni, Accardi ha ammesso che la squadra è disposta a negoziare, soprattutto se l’offerta economica dovesse risultare particolarmente allettante: “Se poi alzano la posta, dovremo fare riflessioni più profonde“.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG