Alfredo Pedullà ha parlato del futuro di Fonseca sulla panchina del Milan svelando i possibili prossimi scenari.

In un mondo del calcio sempre in ebollizione, la Serie A si appresta a vivere uno dei suoi momenti più intensi e decisivi, soprattutto per il Milan, che sta attraversando un periodo tanto delicato quanto cruciale sotto la guida di Paulo Fonseca. Le sfide che attendono i rossoneri nelle prossime giornate non sono solo un test per la squadra ma potrebbero determinare il futuro del loro allenatore, inserendo un ulteriore tassello nel mosaico di questa stagione. Alfredo Pedullà, ai microfoni di SportItalia, ha svelato quelle che, con buona probabilità, saranno le prossime mosse del Milan.

Fonseca non ha scuse

“Il mercato è alle spalle da un pezzo e non ci sono più alibi. Dalla ripresa del campionato mi aspetto che Paulo Fonseca faccia pace con se stesso e con la logica per dare un ordine o un criterio al materiale che gli hanno consegnato. Soprattutto tenga conto che lo spogliatoio compatto è molto più importante di qualsiasi alchimia tattica. Se il Milan dovesse rialzarsi nelle prossime tre, occhio al Liverpool e al derby in sequenza,forse Fonseca potrà dare un senso a tutto e svoltare”.

Paulo Fonseca

Fonseca a rischio esonero?

In caso contrario invece, che contro Liverpool e Inter arrivassero sconfitte dolorose, tutto potrebbe cambiare. Pedullà afferma infatti che “altrimenti temo davvero che il Milan sarà costretto a prendere qualche provvedimento per non buttare l’intera stagione a mare. E faccio fatica a pensare che Furlani possa parlare di un banale “non evento” in caso di fallimento nel prossimo tris di impegni”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG