Paulo Fonseca avrebbe trovato in Kalulu l’alternativa ideale a Calabria qualora saltasse l’affare Emerson Royal dal Tottenham.

Non è solo l’attacco il reparto che il Milan vuole migliorare in vista della nuova stagione. Le menti strategiche del club, sempre vigili sulle opportunità di mercato, tengono d’occhio anche la difesa, in particolare il ruolo del terzino destro. Tra i nomi finiti nel mirino rossonero figura quello di Emerson Royal, il difensore brasiliano del Tottenham, attestandosi come obiettivo primario per il rinforzo della fascia. Tuttavia, le trattative sembrano aver incontrato un ostacolo economico: il Tottenham non sembra intenzionato a cedere il giocatore per meno di 20 milioni di euro, una cifra al di sopra della soglia massima di 15 milioni predisposta dal Milan.

Kalulu come soluzione alternativa

Di fronte alla difficoltà di portare a casa Emerson Royal, la strategia Milan si orienta su una solida alternativa interna: Pierre Kalulu. Il difensore francese ha avuto un’ultima stagione tribolata, segnata da un rendimento non ottimale e problemi fisici. Nonostante ciò, il suo passato da protagonista nella vittoria dello scudetto numero 19 del Milan parla chiaro, e il club sembra pronto a puntare nuovamente su di lui, affidandogli maggiore responsabilità.

Pierre Kalulu

Una nuova mossa tattica

L’idea dell’allenatore Paulo Fonseca, come riportato da Tuttosport, include un’evoluzione del ruolo di Kalulu all’interno della rosa. Il proposito sarebbe quello di trasformare definitivamente il ruolo del giovane francese in quello di terzino destro, affiancandolo a Davide Calabria. Questa alternanza potrebbe dinamizzare ulteriormente l’assetto difensivo del Milan, rendendo la squadra più versatile e pronta a fronteggiare le diverse esigenze tattiche del campionato.

Considerazioni sul mercato

Con il Milan che valuta alternative sul mercato, si potrebbe pensare a un investimento mirato per rafforzare il centro della difesa, consentendo così una transizione più fluida di Kalulu a terzino destro. Questo potrebbe significare non solo un adeguamento alle necessità di bilancio, ma anche una fiducia riposta nelle capacità di adattamento di Kalulu e nella visione tattica di Fonseca. Resta da vedere se questa scelta strategica sarà vincente e se porterà il Milan a ripetere i successi di stagioni passate.

