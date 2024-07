Giorgio Furlani ha colto l’occasione del viaggio in Spagna per chiudere Morata, di sondare anche la pista Hermoso. Lo spagnolo sarebbe alternativo a Pavlovic.

Continua a essere fervente il mercato del Milan che, dopo aver messo a segno colpi importanti per la nuova stagione, non smette di cercare ulteriori rinforzi per consolidare il suo organico. L’attenzione dei dirigenti rossoneri si rivolge in particolar modo verso la difesa, settore in cui il Milan desidera inserire nuove forze per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione.

La ricerca di un nuovo difensore

Il Milan, sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, punta a rinforzare il reparto difensivo. La società ha individuato in Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Salisburgo, il principale obiettivo per la difesa. Pavlovic, che ha già raggiunto un accordo personale con il Milan, rimane la prima scelta per i rossoneri, nonostante la trattativa con il Salisburgo si presenti complicata. Il club austriaco, infatti, mantiene ferma la sua richiesta di 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore, cifra che il Milan valuta attentamente.

Mario Hermoso

Un’alternativa dall’esperienza spagnola

Durante la missione in Spagna per concludere l’affare relativo all’attaccante Morata, la dirigenza del Milan ha colto l’occasione per sondare altri interessanti profili. Tra questi emerge il nome di Mario Hermoso, difensore centrale che si trova attualmente senza squadra dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid. Hermoso rappresenta un’opzione valida e concreta per il Diavolo, che potrebbe cogliere l’opportunità di assicurarsi un giocatore di esperienza e qualità senza dover affrontare onerosi trasferimenti. Tuttavia, sulla strada del Milan s’intravede la concorrenza di Napoli e Inter, anch’esse interessate al difensore spagnolo.

Le mosse del Milan sul mercato

La strategia di mercato del Milan si conferma particolarmente attiva e mirata al rafforzamento dell’organico in vista della nuova stagione. Oltre all’interesse per Pavlovic e Hermoso, il club meneghino ha messo gli occhi anche su altri talenti, tra cui spicca l’interessamento per Rios del Palmeiras, a dimostrazione della volontà dei rossoneri di ampliare l’orizzonte delle proprie ricerche per consolidare ulteriormente la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Con le prossime settimane che si annunciano calde sul fronte mercato, il Milan dimostra una volta di più la sua intenzione di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG