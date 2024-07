Il Como, neo promosso in Serie A, accoglie ufficialmente tra le sue fila l’ex rossonero Pepe Reina. Il portiere torna in Serie A a 42 anni.

Dopo diversi giorni di speculazioni e voci di corridoio, la notizia ha finalmente trovato conferma: Pepe Reina è pronto a iniziare una nuova avventura calcistica in Italia, questa volta vestendo la maglia del Como. Giunto quasi alla soglia dei 42 anni, che festeggerà il prossimo 31 agosto, l’esperto portiere spagnolo torna nel campionato italiano dopo aver trascorso l’ultima stagione al Villarreal. Il Como ha ufficialmente annunciato di aver siglato un accordo con Reina che lo vedrà difendere la porta del club fino al giugno del 2025.

Una carriera di successo

Pepe Reina porta con sé al Como un curriculum sportivo di tutto rispetto, avendo giocato per alcuni dei club più prestigiosi d’Europa. La sua carriera lo ha visto difendere i pali di squadre del calibro di Barcellona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern Monaco, Milan, Aston Villa e Lazio. Oltre a queste esperienze nei club, Reina ha anche una storia importante con la nazionale spagnola, con cui ha collezionato 36 presenze e contribuito a vincere un Mondiale nel 2010 e due Europei, nel 2008 e nel 2012. Non mancano inoltre i riconoscimenti individuali, essendo stato eletto tre volte miglior portiere della Premier League. In maglia rossonera ha totalizzato, dal 2018 al gennaio 2020, 13 presenze incassando 16 reti.

Xabi Alonso e Fabregas

Benvenuto dal tecnico

Cesc Fabregas, allenatore del Como e vecchia conoscenza di Reina dai tempi del Barcellona, ha espresso grande soddisfazione per questo nuovo arrivo. Sottolineando l’ampia esperienza internazionale e la mentalità competitiva di Reina, Fabregas ha dichiarato di essere certo che l’apporto del portiere sarà decisivo nell’aiutare la squadra a crescere e a migliorare ulteriormente.

Un progetto entusiasmante

Pepe Reina si è mostrato altrettanto entusiasta per questa nuova sfida, rimarcando di entrare a far parte di “un progetto bellissimo”, che considera una famiglia in continua crescita. Con una buona conoscenza del campionato italiano, Reina si dice pronto a dare il suo contributo allo sviluppo del club. Nonostante le sue indiscusse capacità, al Como Reina è destinato a giocare un ruolo di secondo piano dietro al connazionale Pau Lopez, in procinto di trasferirsi al Como dal Marsiglia.

La carriera di Pepe Reina è stata ricca di successi e sfide, e questo nuovo capitolo al Como promette di aggiungere ulteriori momenti memorabili sia per lui che per il club. L’esperienza e la mentalità vincente di Reina potrebbero rivelarsi asset preziosi per la squadra lariana nei loro sforzi di crescita e miglioramento.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG