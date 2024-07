Il Milan spinge per Samardzic, già fissato in agenda un summit con il padre agente. Il serbo non escluderebbe Fofana.

Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, il Milan sembra aver rinnovato il proprio interesse per un giovane centrocampista emergente: Lazar Samardzic. Classe 2002, di origini serbo-tedesche e attualmente in forze all’Udinese, Samardzic ritorna prepotentemente nei radar del club milanese, con cui aveva già avuto contatti in passato. Questa volta, tuttavia, l’interesse sembra concretizzarsi in qualcosa di più solido, come confermato dalle ultime notizie provenienti da ‘Sky Sport’.

Interesse confermato dal Milan

Secondo quanto riportato, il Milan non considera Samardzic una semplice alternativa ad altri obiettivi di mercato, ma piuttosto come un possibile complemento per rinforzare il centrocampo. In particolare, il giocatore non sarebbe visto come un sostituto di Youssouf Fofana del Monaco, bensì come un valore aggiunto alla squadra. Questo dimostra come il club di Via Aldo Rossi stia lavorando a un progetto di squadra che punta a integrare talenti compatibili tra loro per costruire un futuro vincente.

Incontri preliminari

La trattativa tra il Milan e Samardzic sembra avere già compiuto dei passi significativi. Nei giorni a venire, è previsto un incontro tra i dirigenti rossoneri e il padre del giocatore, che agisce anche come suo agente. Questo summit sarà cruciale per delineare le richieste economiche del giocatore, comprendendo sia lo stipendio che eventuali commissioni, situazione che chiarirà se l’operazione potrà effettivamente concretizzarsi nei termini voluti dal Milan.

Prestazioni attraenti

Il crescente interesse nei confronti di Samardzic non è casuale ma è il risultato delle sue notevoli prestazioni con la maglia dell’Udinese. Nell’ultima stagione, il giovane ha dimostrato le sue qualità in campo con 6 reti segnate e 2 assist in 34 apparizioni in campionato. Numeri che, sebbene non strabilianti, indicano una crescita costante e un’abilità nel contribuire sia alla fase offensiva che a quella di costruzione del gioco, aspetti che non sono passati inosservati agli occhi degli scout del Milan.

Un mercato attento

Nel suo complesso, l’interesse del Milan per Samardzic inserisce la squadra in un contesto di mercato molto attivo, dove l’obiettivo è quello di accaparrarsi giovani promesse che possano essere plasmate e cresciute all’interno dell’ambiente rossonero. Oltre a Samardzic, infatti, il Milan sta seguendo con interesse anche altri talenti, come dimostrano le voci legate a giocatori del calibro di Rios del Palmeiras, indicando una strategia di mercato volta a rafforzare il team sia in prospettiva immediata che futura.

L’evoluzione della trattativa per Samardzic sarà senza dubbio seguita con grande attenzione dai tifosi e dagli addetti ai lavori, ansiosi di scoprire se il talento serbo-tedesco vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione. Confermando ancora una volta l’interesse del club per i giovani di prospettiva, il Milan sembra intenzionato a costruire un nucleo solido e competitivo per le sfide che verranno.

