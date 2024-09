Paulo Fonseca è già entrato nella storia del Milan ma, purtroppo, per un record negativo. Ecco il triste primato conquistato dal tecnico.

In uno sport dove ogni partita è un capitolo di una lunga narrazione stagionale, ogni inizio inciampo può diventare un romanzo di redenzione oppure una lunga ode alla disfatta. Il Milan, sotto la nuova guida di Paulo Fonseca, sembra scrivere le prime pagine di un racconto difficile, dopo aver raccolto solo due punti nelle prime tre partite del campionato di Serie A 2024-2025. Questo avvio sotto tono non ha precedenti negli ultimi quarant’anni del club, piazzando il tecnico portoghese in una posizione inaspettatamente storica, ma per ragioni tutt’altro che esaltanti.

Un inizio da dimenticare

Il Milan, sotto la guida di Fonseca, ha ottenuto un pareggio contro il Torino per 2-2 e contro la Lazio per lo stesso risultato, ma ha subito una sconfitta per 1-2 contro il Parma. Questi risultati sollevano interrogativi sulle capacità tattiche e sulla strategia a lungo termine del tecnico portoghese, specialmente considerando le aspettative che circondano uno dei club più titolati del calcio italiano.

Paulo Fonseca

Un confronto con la storia

Nello scorrere della lista dei precedenti tecnici rossoneri, nessuno ha avuto un avvio così lento. L’ultimo trentennio e oltre ha visto il Milan guidato da figure iconiche come Arrigo Sacchi e Stefano Pioli, che, nonostante alcune difficoltà iniziali, hanno saputo infondere una forte identità e ottenere risultati significativi. Persino Vincenzo Montella e Siniša Mihajlović, nonostante gli alti e bassi, avevano dimostrato una maggiore incisività nelle prime partite delle loro gestioni.

Riflessioni sul futuro e possibili redenzioni

L’attuale scenario pone Paulo Fonseca davanti a una sfida ardua: deve non solo rivitalizzare la squadra sul campo, ma anche riconquistare la fiducia di una tifoseria profondamente radicata nelle glorie del passato e sempre pronta a sognare i successi del futuro. Gli occhi saranno puntati sulle prossime partite, con la speranza che Milan-Venezia possa rappresentare una svolta positiva per la stagione.

