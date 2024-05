A giorni sarà ufficializzato Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese avrebbe già avanzato due richieste al Club.

Ci sono ormai pochi dubbi in merito al nome del nuovo allenatore del Milan: sarà Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese nei prossimi giorni risolverà il proprio rapporto con il Lilla per accasarsi in rossonero. Manuele Baiocchini, su Sky Sport, ha rivelato non solo la data di quando sarà reso ufficiale il suo passaggio al Milan ma anche quelle che potrebbero essere le sue prime richieste per la campagna di rafforzamento estivo.

Zlatan Ibrahimović

Fonseca: la data in cui sarà ufficialmente l’allenatore del Milan

Il Milan in queste ore sta sbrogliando la situazione contrattuale che lega Stefano Pioli ai colori rossoneri ancora per una stagione. La dirigenza di Via Aldo Rossi infatti ha in agenda un incontro con i legali del tecnico emiliano, con l’obiettivo di arrivare ad una risoluzione contrattuale. Manuele Baiocchini, a tal proposito, riferisce che “i rossoneri stanno trattando in queste ore la risoluzione del contratto con Pioli e i suoi agenti, anche per non avere due allenatori a libro paga”.

Le prime richieste di Fonseca al Milan

Paulo Fonseca è ufficiosamente il nuovo allenatore del Milan, quando però verrà ufficializzato a tutti gli effetti? Alla domanda ha risposto Manuele Baiocchini, affermando che “al ritorno dall’amichevole in Australia (in programma venerdì 31 maggio, ndr) il Milan potrebbe annunciare il nuovo allenatore. Stiamo parlando dei primi di giugno, come tempistiche“. Sciolto il rebus allenatore, il Milan si getterà a capofitto sul mercato, per consegnare al nuovo tecnico quanto prima una rosa al completo. A tal proposito l’esperto di mercato Manuele Baiocchini ha sottolineato che “per quel che riguarda Fonseca, gli piace la squadra che andrà ad allenare e come è strutturato il Milan. Le due richieste che potrebbe fare sono un terzino destro e, chiaramente, un attaccante”.

L’articolo Milan-Fonseca, ufficialità a breve: il tecnico ha già avanzato due richieste proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG