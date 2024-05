Jonathan David può essere il grande colpo del Milan per l’attacco. La Gazzetta dello Sport rivela che Fonseca potrebbe portarlo con lui in rossonero.

Il Milan nelle prossime ore inizierà a gettare le basi del proprio futuro. La prima mossa sarà ufficializzare il nome del nuovo tecnico che, con ormai quasi totale probabilità, sarà Paulo Fonseca. Il secondo tassello riguarderà poi il mercato che avrà come obiettivo rinforzare ogni reparto della rosa. L’attacco è senza ombra di dubbio uno di quei reparti dove il Milan investirù di più, la partenza di Giroud obbliga infatti la squadra mercato rossonera a rimpiazzare il francese con un attaccante di spessore. I nomi sul taccuino di Ibra e Moncada non mancano, anzi. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha svelato che Jonathan David in quel di Via Aldo Rossi è molto più di una semplice idea.

Jonathan David

Sesko, Zirkze, Guirassy o David?

Decisamente un bel poker d’assi tra cui scegliere. Il Milan, come in una partita di texas hold’em, deve ora puntare sulla carta vincente, o almeno quella che prevede possa esserlo coniugando meglio mole d’investimento e rendimento. La rosea evidenzia che pur se i profili si Sesko e Zirkzee siano stimolanti e attraggano molto in casa Milan, alla fine la squadra mercato rossonera potrebbe virare su Guirassy che, con la maglia dello Stoccarda, ha sfiorato i 30 gol stagionali ed è acquistabile con 17,5 milioni ( il valore della sua clausola, ndr ). Sullo sfondo però resta concreta la pista che porta a Jonathan David, soprattutto se come sembra il nuovo allenatore del Milan sarà Fonseca. La rosea infatti evidenzia che il suo arrivo sulla panchina rossonera potrebbe favorire l’arrivo dell’attaccante canadese, oltretutto conosciuto molto bene proprio dall’allenatore portoghese.

Fonseca e Jonathan David ancora insieme?

L’idea potrebbe non dispiacere al Milan, soprattutto valutando il grande feeling che c’è tra Jonathan David e Paulo Fonseca. Con la maglia del Lilla infatti l’attaccante canadese classe 2000 ha segnato 27 gol e regalato 9 assist in 47 partite, proprio sotto la guida del tecnico portoghese. Insomma, un curriculum niente male che potrebbe consigliarne l’acquisto.

