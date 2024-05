Il Milan accende i riflettori di mercato di Brassier del Brest. Ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe essere un affare.

Il Milan accelera i tempi, rompendo gli indugi e aggredendo il mercato in modo concreto e puntuale. La difesa è senza dubbio un punto in cui la dirigenza rossonera vuole mettere mano, non solo per coprire il buco lasciato dall’addio di Kjaer, ma anche per aggiungere qualità e alternative a un reparto che, anche in questa stagione, ha concesso troppi gol. Sul taccuino di Moncada e Ibra non mancano i nomi, i profili e le alternative. Una su tutte riconduce a Lilian Brassier del Brest. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della situazione.

Geoffrey Moncada

Brassier, il difensore multiuso

Il profilo di Lilian Brassier piace e non poco al Milan. Il giocatore di nazionalità francese in forza al Brest è un classe 1999 molto versatile. E’ un difensore di piede mancino che può ricoprire in una difesa a quattro sia il ruolo di centrale che, all’occorrenza, di terzino sinistro. Il Corriere dello Sport sottolinea che l’interesse rossonero per lui è aumentato e che potrebbe essere proprio lui uno dei rinforzi per la retroguardia del Milan.

Nodo contratto e costo cartellino

Il Corriere dello Sport evidenzia che il Milan già qualche mese fa aveva mostrato interesse per il giovane difensore francese ma ora che il Brest è certo di giocare la prossima Champions League, il costo del suo cartellino potrebbe lievitare. Al momento, il suo valore di mercato espresso da transfermarkt, noto sito di statistiche sportive, è pari a 10 milioni. La scadenza del contratto di Brassier però può essere un fattore a favore del Milan, il difensore è legato infatti al Brest fino al 2025.

