Fabio Ravezzani ha sollevato dubbi sulle capacità dei dirigenti del Milan di saper sfruttare a proprio vantaggio le difficoltà di Inter e Juventus.

Il Milan si appresta a vivere una seconda mini rivoluzione dopo quella massiccia iniziata nella passata stagione. Più volte la società ha ribadito di voler effettuare un mercato ambizioso, che miri a puntellare la rosa con innesti di qualità. Lo stesso Furlani ha sottolineato che il Milan non ha necessità di operare in cerca della quantità, ma solo per la qualità. I reparti da rinforzare sono stati evidenziati, in particolare la difesa con un terzino di fascia destra e un centrale, la linea mediana con un centrocampista con attitudini difensive, e ovviamente una prima punta di valore. Sul tema mercato in casa Milan, Fabio Ravezzani ha espresso il proprio punto di vista attraverso un posto sul proprio profilo X.

Fabio Ravezzani

Il vantaggio del Milan

Fabio Ravezzani, sul proprio profilo X, ha espresso una considerazione in merito al prossimo mercato estivo del Milan, sottolineando il vantaggio che avranno i rossoneri rispetto a Inter e Juventus. Ha affermato infatti che “il Milan quest’anno partirà con un indubbio vantaggio competitivo sul mercato: nessuna necessità di correggere il bilancio a differenza di Juve e Inter. Se i dirigenti saranno bravi, i risultati della squadra saranno migliori del recente passato rispetto ai concorrenti. Se…”. Proprio quel se finale lascia aperti molti dubbi del giornalista sulle capacità dei dirigenti rossoneri di sfruttare quello a che – a suo dire – sarà un vantaggio per il Milan nel prossimo mercato.

L’affondo duro sull’Inter

Fabio Ravezzani non risparmia critiche nemmeno per la sponda nerazzurra del Naviglio, affermando infatti che “sulla vicenda Zhang-Inter in tanti (troppi) hanno attinto informazioni solo dai portavoce del club. E hanno fatto pessime figure. Cosa accadrà adesso? Difficile dirlo. In assenza di un acquirente danaroso il Fondo accelererà verso il pareggio di bilancio. Attenti al monte ingaggi. Tra le pessime figure di molti, un anno fa il coro di elogi per passivo dimezzato Inter. In realtà il bilancio aveva chiuso a -85 mln. Cifra mostruosa per un presidente già indebitato per 380 mln con Oaktree più bond da 415. Forse Zhang sapeva già che non li avrebbe restituiti”.

