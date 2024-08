Il Milan chiude la tournée americana con rinnovate ambizioni per lo stagione che sta per iniziare. Fonseca ha indicato la via.

Il Milan nella notte di ieri ha concluso la propria tournée americana con tre vittorie in altrettante gare giocate, seppur una conquistata ai calci di rigore. Tra i tifosi serpeggiava qualche timore prima della passerella di lusso contro Real Madrid, Manchester City e Barcellona. I fatti hanno spazzato via ogni dubbio, consegnando invece a tifosi, società e corpo squadra rinnovate certezze e convinzioni. Il lavoro di Fonseca si vede, si tocca con mano. Le ambizioni di gloria stanno lentamente ma decisamente iniziando a scaldare l’immaginario dei tifosi rossoneri. Non è un caso che la parola Scudetto torna a sentirsi in casa Milan.

Il Milan che vuole Fonseca

“Noi vogliamo recuperare velocemente la palla quando la perdiamo, vogliamo essere una squadra che pressa alto. Oggi con più difficoltà contro una squadra come il Barcellona. Ma penso che cominciamo a vedere quest’aggressività della squadra senza palla. Dobbiamo migliorare, ma sarà una delle cose che noi vogliamo in questa squadra: essere una squadra aggressiva quando non abbiamo la palla”.

Paulo Fonseca

Fonseca vuole lo scudetto

Fonseca è senza dubbio un allenatore pratico, volitivo, e dedito al lavoro come pochi. Difficile si lasci andare a esternazioni per accattivarsi i commenti positivi dei tifosi da tastiera, difficile possa dire ciò che non pensa. A margine della tournée americana l’allenatore rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni decisamente forti e chiare su quali siano gli obiettivi del suo Milan. Quest’ultime, riportate da la rosea, descrivono in pieno le nuove ambizioni maturate in questa rassegna continentale contro alcune delle squadre più forti al mondo. Fonseca, senza nascondersi, ha detto che lui e la squadra vogliono “vincere lo Scudetto“.

