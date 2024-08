Paulo Fonseca ha commentato la prestazione di Pulisic al termine della gara contro il Barcellona, vinta ai calci di rigore.

Il Milan nella notte di ieri ha concluso la propria tournée americana con tre vittorie in altrettante gare giocate, seppur una conquistata ai calci di rigore. Tra i tifosi serpeggiava qualche timore prima della passerella di lusso contro Real Madrid, Manchester City e Barcellona. I fatti hanno spazzato via ogni dubbio, consegnando invece a tifosi, società e corpo squadra rinnovate certezze e convinzioni. Il lavoro di Fonseca si vede, si tocca con mano. Le ambizioni di gloria stanno lentamente ma decisamente iniziando a scaldare l’immaginario dei tifosi rossoneri. Non è un caso che la parola Scudetto torna a sentirsi in casa Milan.

Pulisic può giocare ovunque

Christian Pulisic ha fatto una fantastica partita per me. Mi piace molto vederlo in questa posizione con grande partecipazione. Che cosa porta al Milan? Ha fatto una grande prima stagione, continuerà a essere molto importante, non ho dubbi. Ha giocato da 10 nel primo tempo. Nel secondo abbiamo giocato senza punte, con Pulisic e Ruben Loftus-Cheek come due numeri 10. Christian può giocare ovunque in attacco, è molto, molto intelligente.

Paulo Fonseca

Saelemaekers terzino?

“Mi è piaciuto vedere lui lì ( Pulisic, ndr ) e Alexis Saelemaekers da terzino, oggi abbiamo cominciato con una struttura diversa in costruzione, più offensiva”. Dimostrazione di quanto il belga abbia fatto breccia nelle preferenze di Fonseca e di come possa essere decisivo negli schemi del tecnico della prossima stagione. Non è un caso infatti che, al momento, ogni offerta per lui sia stata respinta dalla società.

