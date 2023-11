Milan-Frosinone, emergenza difesa per Stefano Pioli: chi in difesa con Fikayo Tomori? Il tecnico ha un’idea chiara in testa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in vista di Milan-Frosinone Stefano Pioli ha le idee chiare per sopperire all’emergenza difensiva.

Se Kjaer non dovesse recuperare, con Tomori giocherebbe Simic, leader della Primavera di Abate.

The post Milan Frosinone, chi in difesa con Tomori? Pioli ha un’idea precisa appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG