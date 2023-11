Arrivano novità importanti in vista di Milan Frosinone dall’allenamento odierno dei ciociari: Di Francesco recupera un titolare

Allenamento anche per il Frosinone per preparare la prossima sfida di campionato contro il Milan. L’allenatore dei ciociari, Eusebio Di Francesco, può sorridere per le notizie che arrivano dalla seduta pomeridiana d’allenamento.

Si è rivisto infatti Mazzitelli, che ha lavorato parzialmente in gruppo e viaggia verso il recupero per la sfida di San Siro. Terapie per Lirola e Marchizza, mentre Harroui ha continuato a svolgere il proprio programma personalizzato.

