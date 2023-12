Bella scena e bel siparietto nel corso del primo tempo di Milan Frosinone, con protagonisti Alessandro Florenzi e Eusebio Di Francesco

Nel corso del primo tempo di Milan Frosinone, i tifosi presenti a San Siro e quelli che stanno seguendo il match da casa hanno potuto assistere ad una bella scena. Il siparietto ha avuto come protagonisti l’allenatore dei ciociari, Eusebio Di Francesco, ed il terzino rossonero, Alessandro Florenzi.

In occasione di una rimessa laterale che stava per battere l’esterno milanista, c’è stato un bell’abbraccio con il suo ex tecnico ai tempi della Roma. Gesto d’affetto ripreso anche dalle telecamere.

The post Milan Frosinone, siparietto a bordocampo tra Florenzi e Di Francesco: cos’è successo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG