Le parole di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, sul progetto del club rossonero. I dettagli

Giorgio Furlani ha parlato del Milan in occasione dell’inizio del ritiro.

PAROLE – «Inizia la stagione. Gli obiettivi di questa stagione sono quelli di sempre, da cinque anni ovvero da quando io sono qua: di essere competitivi in Italia e in Europa. Ci focalizziamo tutti sul mercato, ma il lavoro è anche a livello organizzativo, sulle infrastrutture, a livello di far crescere il Milan in varie maniere e in maniera soda. Qualcuno ha parlato di anno zero: questo è l’anno 124 del Milan, anno zero non è giusto. E’ un’evoluzine che abbiamo iniziato cinque anni fa e continueremo per migliorare il club e cercare di ottenere risultati sempre migliori».

