Giorgio Furlani, nel corso della presentazione di Abraham, ha chiarito la posizione del Milan in merito alle critiche e le voci di esonero di Fonseca.

L’abbrivio di campionato del Milan e, conseguentemente di Fonseca, non ha rispettato per nulla le aspettative di Club e tifosi. Il neo tecnico rossonero è finito subito sulla graticola, “ostaggio” di critiche e speculazioni in merito al suo futuro sulla panchina del Milan. Sui giornali si sono già fatti i nomi di chi potrebbe prendere il suo posto, di scadenza e deadline fissate ma, nei fatti, è davvero così? A fare chiarezza è stato Giorgio Furlani, sfruttando la conferenza stampa di presentazione di Abraham, che ha esposto il giudizio ufficiale del Milan che, alla fine, è l’unico che davvero conta.

Siamo tutti con Fonseca

Giorgio Furlani fuga ogni dubbio, con chiarezza e anche sincerità che, in questi casi, non guasta mai, anzi. L’amministratore delegato del Milan ha affermato infatti che “avremmo preferito fare 9 punti, è ovvio. Però non c’è nessun tipo di panico. Eviterei di parlare di partite importantissime o cose di questo tipo. Siamo soddisfatti del lavoro del Mister nella preparazione, siamo tutti con lui, anche la squadra”.

Paulo Fonseca

La sosta come una cura

Il Milan ha la possibilità, e il dovere, di sfruttare al meglio la sosta per via degli impegni delle Nazionali. Spegnere le polemiche sul possibile esonero di Fonseca, sul caso cooling break di Theo e Leao e sull’assenza di Ibra a Roma, è stato giusto assist fornito dalla proprietà all’ambiente per ripartire. Dopo la sosta infatti il Milan avrà un trittico di partite decisamente molto importanti, davanti al proprio pubblico, contro Venezia, Liverpool e Inter.

