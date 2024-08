Mitrovic, ex compagno di Fofana, ha parlato del futuro del francese in orbita Milan svelando un particolare decisamente rilevante.

In un’estate ricca di movimentazioni e trattative nel calciomercato, il Milan si conferma protagonista con una serie di operazioni mirate a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi principali dei rossoneri figura il centrocampista del Monaco Youssouf Fofana, un giocatore che ha catturato l’attenzione della dirigenza milanista per le sue prestazioni in Ligue 1. In particolare Stefan Mitrovic, ex compagno di squadra di Fofana, ha svelato alcuni importanti retroscena in merito al futuro del francese, nel corso di un’intervista di Alessandro Schiavone, per il ‘The Sun’.

Milan e Monaco troveranno l’accordo

Mitrovic, ai micofoni di Alessandro Schiavone, ha rivelato che di aver “parlato con Fofana, io e lui eravamo molto amici ai tempi dello Strasburgo e ancora oggi siamo in contatto, in merito al suo trasferimento in rossonero penso che alla fine Milan e Monaco troveranno l’accordo”. Parole decisamente forti che rilanciano i recenti rumors di un accordo non impossibile tra i due club che, proprio in queste ore, sarebbero in contatto.

Fofana: l’identikit di Mitrovic

“Sarei felice se andasse al Milan: ha una mentalità impressionante e raggiungerà i massimi livelli. Lui era un giovane che veniva dalle giovanili dello Strasburgo e io mi resi conto subito che aveva le qualità per fare una grande carriera e per giocare in un top club In poco tempo si guadagnò il trasferimento al Monaco, dimostrando da quel momento in avanti di voler fare grandi cose nella sua carriera. Sono davvero felice per lui perché è una persona fantastica e di grande personalità, con una mentalità impressionante. Ha un potenziale enorme e se dovesse andare al Milan sarei contentissimo. Andare a giocare nel campionato italiano poi sarebbe un passo avanti importante nella sua carriera”.

