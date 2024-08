Alvaro Morata, ai microfoni dei canali ufficiali del club, ha parlato del giovane compagno di squadra Camarda. Parole al miele per lui.

Alvaro Morata ha fatto il proprio fragoroso ingresso nel mondo Milan. Lo ha fatto decisamente entrando dalla porta principale, esattamente come si conviene a un campione del suo calibro e che, con la fascia di capitano al braccio, ha sollevato al cielo la Coppa che ha celebrato la Spagna Campione d’Europa. Prende il posto di Giroud, un caposaldo degli ultimi anni rossonero, e ha dato subito l’impressione di poter rilanciare la propria candidatura a leader della squadra, con determinazione, umiltà e rispetto. Insomma, tutto ciò che serve per entrare al meglio in un nuovo spogliatoio. Ai microfono ufficiali del Club lo spagnolo si è raccontao a tutto tondo, in particolare sul futuro di Francesco Camarda.

Sono qui per aiutare Camarda

Parole al miele quelle di Morata al giovane Camarda. Ha affermato che il giovane della Primavera rossonera “ha tutto il futuro davanti a lui. Deve lavorare, deve capire un po’ di cose. Io sono qui per aiutarlo e dargli una mano. Poi magari sarò io fare la panchina per lui. Camarda può essere il presente e il futuro del Milan”.

Alvaro Morata

Arrivo a Milano a la vittoria degli Europei

Alvaro Morata ha affermato che “arrivare a Milano è stato molto emozionante. Conosco un po’ il centro”. Sulla vittoria degli Europei con la Spagna ha affermato invece che “è stata un’emozione incredibile. E’ un percorso iniziato a 12-13 anni quando indossi la prima volta la maglia delle Nazionali giovanili. Ti immagini un giorno di vincere una coppa. E’ stata una favola questo Europeo”.

