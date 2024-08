I giovani rossoneri, che impareremo a conoscere sempre meglio in questa prima stagione da professionisti, hanno da subito fatto brillare gli occhi a Ibra e Fonseca.

Nel calcio, come nella vita, il futuro si costruisce dando fiducia e spazio ai giovani. Nel Milan Futuro, sotto la guida attenta di Daniele Bonera, questo principio viene messo in pratica in maniera esemplare, come dimostrato nella recente vittoria per 3-0 contro il Lecco per la Coppa Italia di categoria. Una partita che non solo ha evidenziato le capacità tattiche e tecniche di Bonera come allenatore, ma ha anche messo in luce il talento e il potenziale di alcuni giovani calciatori rossoneri. Questi, schierati prevalentemente nella Primavera dello scorso anno, hanno dimostrato di avere le carte in regola per ambire a un futuro brillante, sotto lo sguardo attento di figure del calibro di Zlatan Ibrahimović e Paulo Fonseca.

Una difesa rocciosa e propositiva

Alex Jimenez si è rivelato una delle stelle più luminose in campo contro il Lecco, segnando una doppietta e dimostrando di essere un calciatore di una categoria superiore rispetto alla Serie C e forse anche alla B. La sua corsa esplosiva e la capacità di progressione ricordano da vicino quelle di Theo Hernández, sebbene dovrà lavorare sulla concentrazione in fase difensiva. Il suo talento grezzo fa di lui una promessa per la prima squadra, come confermato anche da Ibrahimović.

Davide Bartesaghi, altro giovane di spicco, ha dimostrato la sua versatilità giocando come centrale di difesa ma mostrando di poter occupare più ruoli. La sua prestazione tranquilla e sicura fa presagire un futuro luminoso, con la tranquillità di poterlo far crescere senza fretta, grazie anche alla copertura di ruoli simili da parte di giocatori di prima squadra.

Alex Jimenez

Un centrocampo pieno di talento

Kevin Zeroli, capitano di questo giovane Milan, è un’altra delle colonne portanti del progetto. La sua capacità di governare il gioco davanti alla difesa e l’ispirazione al sistema di gioco della prima squadra fanno di lui un elemento prezioso per il futuro, anche se non c’è necessità immediata di inserirlo in prima squadra.

Tanto Cuenca quanto Sia hanno dimostrato sulle fasce qualità importanti, con il primo che spicca per velocità e potenzialità offensive e il secondo che emerge come capocannoniere dello scorso anno. Entrambi rappresentano prospettive interessanti per le corsie esterne, sebbene il loro inserimento in prima squadra non sia considerato immediato.

Un attacco fantasioso e concreto

Liberali si distingue per la sua intelligenza tattica e la raffinatezza tecnica, qualità che potrebbero valergli presto qualche apparizione in prima squadra, seguendo un percorso di crescita attentamente monitorato. Francesco Camarda, invece, dovrebbe concentrarsi sul suo sviluppo in Serie C quest’anno, come trampolino di lancio per il futuro, senza premure eccessive per l’inserimento immediato in prima squadra.

In conclusione, la performance del Milan Futuro contro il Lecco ha offerto non solo una netta vittoria sul campo, ma anche la conferma che, nel calcio, il lavoro sui giovani può portare a risultati sorprendenti. Con giocatori come Jimenez, Bartesaghi, Zeroli, Cuenca, Sia, Liberali e Camarda, il Milan sembra avere tutte le carte in regola per costruire un futuro luminoso, basato sulla crescita di giovani talenti capaci di portare il club verso nuovi successi.

