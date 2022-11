Ivan Gazidis chiude il suo ciclo come amministratore delegato del Milan. Il prossimo 7 dicembre scadrà il suo contratto

Ivan Gazidis ai saluto come amministratore delegato del Milan. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato come l’a.d. vedrà scadere il suo contratto il prossimo 7 dicembre, il favorito per la sua successione è Giorgio Furlani. Come riporta la Gazzetta dello Sport, quella del dirigente sudafricano in rossonero è una scalata di successo. Ecco il rendimento del club con lui alla guida dirigenziale dal 2018 a oggi:

Stagione 2018/19: 70 milioni di euro spesi sul mercato, miglior acquisto: Paquetà; 5° posto in campionato

Stagione 2019/20: 86 milioni di euro spesi sul mercato, miglior acquisto: Leao (arriveranno anche Theo Hernandez, Bennacer e Ibra-Kjaer a gennaio); 6° posto in campionato .

. Stagione 2020/21: 28,5 milioni di euro spesi sul mercato, miglior acquisto: Tonali (prestito con diritto di riscatto); 2* posto in campionato e ritorno in Champions League

Stagione 2021/22: 66 milioni di euro spesi sul mercato, miglior acquisto: Maignan (arriveranno anche i riscatti di Tonali e Tomori); 1* posto in campionato e vittoria dello Scudetto

Stagione 2022/23: 49 milioni di euro spesi sul mercato (solo estivo), miglior acquisto: De Ketelaere; 2° posto attuale in campionato

