Sono queste le parole di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan che parla alla Gazzetta Sport Awards di Pioli.

L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis parla alla Gazzetta Sport Awards ecco cosa dice di Pioli: “È una persona speciale. Ha i valori del club. È un allenatore con idee chiare, s’impegna per far crescere i giovani. Stefano è fondamentale per questo Milan e per la nostra crescita“.

Aggiunge dopo che la società è stata premiata come club rossonero dell’anno: “Dobbiamo avere questa ambizione: siamo il Milan. Vogliamo sempre crescere, migliorare ogni giorno e vincere ancora; per i nostri tifosi è stata una grande gioia. Dobbiamo avere questa ambizione“.

Alexandre Pato sul canale ufficiale Twitch del Milan parla così della sua prima rete rossonera: “Mi chiedono quali sono i migliori momenti della mia carriera, ora sono 17 anni che gioco… Il momento più bello è stato il mio primo gol con il Milan contro il Napoli”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG