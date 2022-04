Stasera alle 21 c’è Milan-Genoa, secondo anticipo della trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

I rossoneri vogliono reagire ai due pareggi consecutivi e riprendere la corsa Scudetto mentre i rossoblù non possono più permettersi calcoli e devono cercare per forza la vittoria in ogni gara per mantenere qualche speranza di salvezza. Di seguito le probabili formazioni.

Olivier Giroud

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Gabbia, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Messias, Maldini, Rebic, Lazetic. Indisponibili: Kjaer, Florenzi, Romagnoli, Castillejo, Ibrahimovic. Squalificati: -. Diffidati: Romagnoli, Diaz.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Melegoni, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione: Semper, Frendrup, Criscito, Bani, Calafiori, Masiello, Ghiglione, Amiri, Yeboah, Piccoli, Galdames, Gudmundsson. Indisponibili: Buksa, Cambiaso, Czyborra, Rovella, Vanheusden. Squalificati: -. Diffidati: Portanova.

