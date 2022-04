Oggi alle 19 Spezia-Inter è la prima gara del trentatreesimo turno del campionato di Serie A.

Thiago Motta sfida la squadra con cui da giocatore ha vinto tutto trovandosi ora in una buona posizione di classifica; l’Inter non può mollare nulla in ottica Scudetto anche se martedì c’è il derby di Coppa Italia. Inzaghi sembra intenzionato a cambiare esterni ed un attaccante; ecco le probabili formazioni.

Joaquin Correa

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Bertola, Sala, Nguiamba, Kovalenko, Verde, Colley, Nzola, Antiste.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, L.Martinez. Allenatore: S.Inzaghi. A disposizione: Radu, De Vrij, Dumfries, Ranocchia, Bastoni, Vidal, Perisic, Vecino, Gagliardini, Sanchez, Dzeko, Caicedo.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG