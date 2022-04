Il Genoa di Blessin ha bisogno di una vittoria per agganciare la zona salvezza, la vigilia della sfida contro il Milan.

Il tecnico del Genoa, Blessin parla alla vigilia della sfida contro il Milan, queste le parole dell’allenatore: “L’idea con Ekuban c’è perché nell’ultima gara ha giocato 45 minuti ed era in miglioramento. Ovviamente ci sono queste idee perché Piccoli nell’ultima gara ha fatto bene e ci sono idee per poter giocare con due attaccanti.”

Aggiunge: “Ma naturalmente quando si perde una partita con quattro gol è importante vedere gli errori che abbiamo commesso. Anche con il Verona e con la Lazio abbiamo fatto molti regali, ora bisogna cercare di evitarli e noi stessi farci un regalo“.

Blessin parla anche del Milan: “Ovviamente giocare contro una grande squadra come il Milan è sempre un piacere. Loro sono favoriti ma andremo lì per fare la nostra partita. Se vediamo le partite con Bologna e Torino, anche se sono finite 0-0, fino alla fine non hanno mai perso la loro struttura e il loro equilibrio. Per esempio il Bayern Monaco contro il Villarreal che alla fine hanno attaccato molto perdendo equilibrio“. Conclude così la conferenza stampa.

