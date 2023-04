Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan, ha parlato in vista del match di questa sera contro il Napoli: le dichiarazioni

Alberto Gilardino ha così parlato alla Gazzetta dello Sport dell’impegno che attende stasera il Milan contro il Napoli.

LE PAROLE – «Un quarto di finale tra italiane è una bella realtà, un bel segnale per il nostro calcio. Sono convinto che sul campo sarà una grande gara, spettacolare come un quarto

di Champions League merita. Protagonisti? I singoli dovranno esaltarsi grazie al lavoro della squadra… e la preparazione degli allenatori lo permette. In panchina ci sono due grandi tecnici: Pioli l’ho avuto a Bologna nel 2012-2013 ma conosco bene anche Spalletti. Non è mai capitato ma mi sarebbe piaciuto essere allenato anche da lui».

