Milan-Girona, Conceicao lancia “l’allarme”: “Questa cosa fa male alla squadra”, poi l’aggiornamento su Pulisic

Milan-Girona, Conceicao lancia “l’allarme” in conferenza stampa: “Questa cosa fa male alla squadra”. Aggiornamento sulle condizioni di Pulisic.

È tempo di vigilia di Champions, è tempo di Milan-Girona. Sergio Conceicao, nella consueta conferenza stampa, ha affrontato i principali temi legati alla partita di domani sera a San Siro. Il tecnico ha analizzato il momento delicato del Milan, che si prepara ad affrontare una sfida fondamentale per il prosieguo della competizione. La tensione è alta e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Conceicao ha anche aggiornato i giornalisti sulle condizioni fisiche dei suoi giocatori, facendo il punto su chi sarà disponibile e su chi potrebbe essere costretto a saltare l’incontro. Ha parlato anche del mercato, sottolineando ciò che si aspetta dalla finestra di trasferimenti e come questo possa influenzare le prossime partite. Il tecnico ha esaminato ogni aspetto, cercando di rassicurare i tifosi e di preparare al meglio la squadra. Di seguito i passaggi chiave della conferenza stampa del mister.

“L’allarme” di Conceicao: “Questa cosa fa male al Milan”

Non è mancato, però, un “allarme” lanciato a chiare lettere. Conceicao ha indicato un aspetto che sta danneggiando la squadra e ha auspicato che venga risolto rapidamente. Si tratta di una situazione che potrebbe compromettere le prestazioni del Milan, se non affrontata tempestivamente. La speranza del tecnico è quella di superare questo ostacolo che – a suo dire- non fa bene alla squadra e al Milan, auspicando un netto cambio in tal senso.

L’importanza della gara di domani e “l’allarme” lanciato in conferenza stampa

Sergio Conceicao non si nascondere e mette subito in chiaro quanto conti domani la partita. In particolare ha affermato: “Le grandi squadre come il Milan devono lavorare tutti gli anni per essere presenti. In campionato stiamo lavorando per avere la continuità giusta per arrivare ad esserci ancora una volta a fine anno. Con il Porto è stato un orgoglio grandissimo per 7 anni, ora cerchiamo di portare il Milan in una posizione avanzata in questa competizione, come vorrebbe la nostra storia. Domani è molto importante per andare avanti”. Al contempo il mister ha poi voluto lanciare un “allarme”, un monito forte e chiaro su un aspetto che a suo dire non fa per nulla bene al Milan. Il mister ha sottolineato: “I giocatori sentono l’ambiente fuori. È importante mettersi tutti insieme. Dovevo dirlo, lo sento. Vedo troppe divisioni in un club storico. È il Milan che ci perde, non io o i giocatori. I tifosi del Milan cominciano ad un anno e sono tifosi per tutta la vita. Secondo me è molto importante”.

Le condizioni di Pulisic, e il ruolo di Pavlovic nel Milan

In merito alle condizioni di Pulisic, Conceicao chiarisce: “Christian rimane con noi, abbiamo allenamento domattina, vediamo come sarà. Non voglio rischiare di perderlo per un mese o per due mesi. Può andare in panchina ma è meglio non rischiare. Ma sta con noi in ritiro. Dopo, sulle altre cose: la partita di domani è la cosa più importante”. Su Pavlovic invece: “È a disposizione del gruppo. Non è colpa sua se non ha ancora giocato, si è allenato bene, anche con una voglia incredibile: a volte esce dalla posizione e non mi piace tanto. Le scelte sono le mie, domani abbiamo due difensori centrali ma posso anche mettere un centrocampista per giocare lì”.

LEGGI ANCHE “Accordo verbale” per la cessione, Milan “pronto” a chiudere: sempre più vicino il grande colpo, si parla già di cifre

Come sta mentalmente il Milan?

Sergio Conceicao ha poi risposto in merito allo stato di salute del Milan a poche ore da un match importante di Champions, soprattutto dopo una sconfitta dolorosa come quella di Torino al cospetto della Juventus. Il mister ha affermato: “Questa settimana, al di la del poco tempo che c’è stato per prepararci, i ragazzi erano concentrati e focalizzati. Gli ho detto dopo la Juve che questo è un lavoro a livello mentale e devo essere io come allenatore a fargli trovare l’atteggiamento giusto. Mi stanno dimostrando questo, sono motivati tutti i giorni per lavorare e avere questa evoluzione che vogliamo. Le maglie non giocano, le maglie sono indossate da giocatori che devono mettere fuori quello che vogliamo noi a tutti i livelli e in tutte le competizioni, non solo in Champions League”.

Leggi l’articolo completo Milan-Girona, Conceicao lancia “l’allarme”: “Questa cosa fa male alla squadra”, poi l’aggiornamento su Pulisic, su Notizie Milan.