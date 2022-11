Milan Giroud dipendente: Origi centravanti è un esperimento fallito. Rossoneri in apnea senza il francese

Come scrive La Gazzetta dello Sport senza Olivier Giroud il Milan si è ritrovato in apnea. Origi come vice del francese per ora è un esperimento fallito. Un gol in 13 presenze tra A e Champions, peraltro arrivato in una partita già indirizzata sui binari giusti da qualcun altro

(il 4-1 al Monza marchiato da Diaz) è troppo poco. E le occasioni fallite in zona calda (vedi il faccia a faccia con Carnesecchi del primo tempo di ieri) confermano che il momento è nero.

